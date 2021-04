Hub vaccinale al Move In: presto aumenteranno le somministrazioni

Hub vaccinale al Move In di Cerro Maggiore: a breve l’aumento della somministrazione del siero anti-Covid.

Hub vaccinale al Move In, presto l’aumento di somministrazioni

Attualmente i numeri parlano di 300 vaccini al giorno. Ma a breve aumenteranno. E’ questa la novità che arriva dall’Hub vaccinale aperto all’interno del Move In, centro commerciale di via Turati a Cerro Maggiore. La struttura, ricavata in quella che una volta era la sala giochi del centro, era stata inaugurata alla presenza del Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e nelle scorse settimane aveva visto il formarsi di alcune code a causa di problematiche ora risolte.

A giorni numeri più alti

Dalle informazioni apprese in queste ore, da sabato 2 aprile 2021 le somministrazioni di vaccini dovrebbero aumentare considerevolmente. “Le vaccinazioni sono 300 perché è ancora aperto l’hub di Legnano – spiegano dall’Amministrazione comunale cerrese – Assieme si arriva al traguardo giornaliero. Appena sarà chiuso l’hub ospedaliero il carico vaccinale sarà tutto su Cerro.

Ricapitolando oggi si fanno 300 vaccini dalle 9.30 alle 12. Dalla metà di aprile sarà aggiunto il pomeriggio e aumentati i vaccinatori. Ovviamente il numero delle vaccinazioni è dato dalla quantità di vaccini”.