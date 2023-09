"Ho rianimato quel bimbo che stava annegando in piscina": parla l'infermiera che l'ha salvato

"Quel bimbo stava annegando in piscina, l'ho rianimato": parla Roberta Giusti, l'infermiera di Legnano e ora residente a Dairago che ha salvato il piccolo al parco acquatico di Pogliano Milanese.

"Stava annegando in piscina, l'ho rianimato". A parlare è Roberta Giusti. La donna, 43 anni e mamma di tre figli, è cresciuta a Legnano e da qualche anno risiede a Dairago. Lavora come infermiera all'Humanitas Mater Domini di Castellanza. E' stata lei, la scorsa settimana, a salvare un bambino di 4 anni che stava annegando al parco acquatico Oplà di Pogliano Milanese. "Ho agito con l'istinto di infermiera e di mamma" commenta Roberta. Che prosegue: "Pensare che non volevo neanche andare in piscina quel giorno. Ci siamo andati con la mia famiglia. A un certo punto le urla di una signora che aveva visto quel piccolo riverso in acqua. Sono subito corsa verso di lui. L'ho portato fuori, gli ho liberato le via aeree: ho sentito che non aveva battito. Era in arresto cardiaco. Ho così iniziato, con due dita e poi con altre due, a fargli il massaggio cardiaco". Il bimbo, poco dopo, si è ripreso.

"Tutti dobbiamo saper intervenire"

"Quello che ho fatto io lo devono saper fare tutti" è il messaggio che Roberta lancia dalla sua storia. "Su un bambino non avevo mai provato ad intervenire - continua - Ma l'importante è non stare inermi con le mani in mano. Ognuno di noi può salvare una vita". E conclude: "Importante poi installare sul territorio i defibrillatori, apparecchi che possono salvare in caso di arresto cardiaco e utilizzabili da tutti".