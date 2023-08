Sveglia i residenti col rombo del motorino, multato

Col suo motorino aveva creato scompiglio a Legnano: multato.

Col motorino sveglia i residenti

Era in sella al suo motorino, col quale ha disturbato il sonno dei residenti. Protagonista della vicenda è stato un giovanissimo italiano, minorenne, che una delle scorse sere si trovava nella zona della piscina comunale di Legnano. Il rombo del suo motociclo aveva svegliato praticamente tutti (durante le ultime settimane), e chi abita in quella via ha così chiamato la Polizia locale.

L'intervento

Gli agenti sono arrivati sul posto immediatamente: dai controlli sul motociclo, è stato appurato che aveva il dispositivo del silenziatore manomesso. Il minorenne è stato fermato e sanzionato con un verbale di 430 euro.