Bimbo di 4 anni riverso in piscina: un'infermiera gli salva la vita

E' successo ieri. E' stato provvidenziale l'intervento di una bagnante infermiera della piscina di Pogliano Milanese.

Sfiorata la tragedia in piscina

Momenti di paura ieri, nella prima serata, all'Oplà Village di Pogliano Milanese: un bambino di appena 4 anni si trovava privo di sensi in acqua, quando è intervenuta una bagnante.

Ha raggiunto da solo la vasca

Sarebbe sfuggito alla vista dei genitori, entrambi srilankesi, 43enne operaio, lui, 37enne casalinga, lei allontanandosi fino a raggiungere l’altezza della vasca di circa 40 centimetri

L'infermiera che lo ha salvato

L'infermiera, una 47enne che stava passando la giornata in piscina, ha notato subito che qualcosa non andava: il piccolo si trovava incosciente e a pancia in giù nell'acqua ed è scattato l'allarme. E' stata lei a praticare il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi.

I soccorsi arrivati in codice rosso

Per la gravità della situazione descritta nella telefonata al 112 all'Oplà Village è atterrato l'elisoccorso ed è giunta un'ambulanza in codice rosso. Per fortuna, poi, grazie all'intervento tempestivo dell'infermiera tutto è andato per il meglio.

Trasportato in ospedale

Il bambino è stato trasportato all'ospedale di Legnano. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della stazione di Nerviano.