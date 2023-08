Scaricano rifiuti in strada... pieni di documenti

Svuotano un’abitazione e scaricano tutto il materiale in via Cascina Bruciata, traversa di via Lainate a Rho.

Rifiuti in strada

E’ accaduto nei giorni scorsi a Rho: un fatto che ha lasciato allibiti i cittadini residenti nella via, usciti in strada al mattino e ritrovatisi una discarica di fronte a casa.

«Non è certo una novità che in questa via (traversa della trafficata via Lainate che passa per i campi ndr) vengano abbandonati rifiuti e materiali. Solo poco più avanti si trova un cumulo di calcinacci e altra sporcizia, oltre al sedile di un’auto» ci segnalano due cittadini residenti. «Ma questa volta si è proprio superato il limite: sembra proprio che abbiano svuotato un’abitazione e abbiano deciso di scaricare qui tutto il materiale. Un’inciviltà impressionante».

Anche i documenti

Il fatto è stato denunciato alle autorità cittadine. Nel cumulo c’è di tutto. Rifiuti generici, coperte, elettrodomestici...

C’è speranza che gli autori di questo abbandono vengano rintracciati però, perché, nel mucchio di materiale abbandonato, sono presenti anche diversi documenti, tutti riconducibili a una singola persona, la cui residenza è a Seregno. Non è necessariamente quella la persona autrice dell’abbandono, ma rappresenta sicuramente un buon punto di partenza per risalire a chi ha compiuto questo scempio.