Halloween al Luna park e Fiera dei morti: tutto tranquillo

Luna park e Fiera dei morti a Legnano, nessuna criticità riscontrata dalle Forze dell'ordine.

Luna Park, tutto tranquillo per la notte di Halloween

Tutto è filato liscio a Legnano. La festa di Halloween aveva fatto drizzare le antenne alle Forze dell'ordine per via dei tentativi di risse tra giovanissimi che si erano registrati nelle settimane precedenti (e per quelle avvenute l'anno scorso sempre alle giostre). Così la sera del 31 ottobre 204 sono stati imponenti i controlli messi in campo. Quella sera in città vi era anche un altra festa - in una discoteca del centro - La Polizia di Stato, per le giostre, ha attuato un presidio per la sicurezza partito alle 14 e finito dopo la chiusura delle attrazioni, presente anche l'aliquota di rinforzo della Questura, per la precisione il Reparto mobile. Al luna park si è raggiunta la capienza massima (4mila persone spalmate sull'intera serata), aperti poi due varchi di ingresso e altri controlli ancora più scrupolosi e anche per assicurare un deflusso ancora più regolare. I poliziotti hanno controllato 76 persone, di cui 33 minorenni: dei 76, 10 avevano precedenti di polizia, tra questi 3 erano minorenni.

Allontanati dall'area alcuni soggetti con atteggiamento sospetto o che avevano già emesse nei loro confronti precedenti segnalazioni.

La Polizia di Stato - ancora una volta - ha effettuato controlli anche in stazione per tenere d'occhio chi scendeva dai treni così come l'area del Largo Tosi e di Piazza Primo Maggio: tra i giovani, ve ne erano di provenienti da Busto Arsizio, Canegrate, Busto Garolfo e Parabiago. Nessuna criticità è stata riscontrata nè atti di violenza.

Tutto liscio anche alla Fiera dei morti

Ieri, venerdì 1 novembre, in città è arrivata come sempre la Fiera dei morti con oltre 150 bancarelle lungo viale Toselli. Anche qui è stato imponente il lavoro di sorveglianza da parte della Polizia di Stato. Tra giostre e fiera è stata stimata un'affluenza pari a 15mila persone. Non vi sono state segnalazioni di furti nè di altre criticità. In campo anche i Carabinieri, la Polizia Locale, la Croce rossa e la Protezione civile. I poliziotti hanno pattugliato e identificato 34 persone, di cui 15 minorenni: delle 24, 6 avevano precedenti di polizia e 2 di questi erano minorenni. Tra la notte di Halloween e la fiera, la Polizia di Stato ha così controllato complessivamente 110 persone, di cui 50 minorenni: tra le 110, 16 avevano precedenti di polizia e 5 erano minorenni.