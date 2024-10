Luna Park, sventata rissa tra ragazzine tutte minorenni

Luna Park di Legnano, la Polizia di Stato sventa rissa tra ragazzine.

Luna park, ragazzine pronte alla rissa

Non si fermano i controlli della Polizia di Stato al luna park di Legnano. E nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre 2024, i poliziotti hanno sventato una rissa tra ragazzine, tutte minorenni, che si erano date appuntamento alle giostre per regolare alcune "questioni" nate tra loro. Se non è successo nulla, lo si deve ancora una volta all'imponente servizio di sicurezza urbana messo in campo dal commissariato che prevede, soprattutto nel weekend, controlli serrati a partire già da quanti arrivano coi treni alla stazione ferroviaria e nelle zone intorno alle attrazioni. Ad accorgersi della presenza di quelle ragazzine, tutte minorenni e del Legnanese, sono stati i poliziotti in borghese che le hanno tenute d'occhio e sono poi intervenute prima che le giovanissime potessero incontrare - e scontrarsi - con le rivali.

Nei giorni precedenti, era stata sventata una rissa tra minorenni e un giovane era stato trovato dalla Polizia locale con un coltello nel marsupio.

I controlli non si fermano

Come detto, il commissariato non arretra di un millimetro e gli agenti continuano a tenere d'occhio la zona delle giostre. Nel pomeriggio di sabato 26 ottobre 2024, giorno dell'inaugurazione, alle giostre è tornato come sempre il Reparto prevenzione crimine: il taglio del nastro si è svolto senza problemi. Le presenze del pubblico non sono state tante nè venerdì nè sabato, un'impennata c'è stata nella giornata di domenica con l'arrivo di 2mila visitatori (attivo il contapersone, novità di quest'anno). Mentre intanto cresce l'attenzione e si stanno già improntando servizi di prevenzione in occasione della serata di Halloween e dell'1 novembre 2024 quando a fianco delle giostre arriverà anche la tradizionale fiera, la Polizia è stata comunque impegnata in tre giorni di controlli serrati: nessuno è stato indagato, ma tra le quelle in stazione e quelle in Corso Magenta e Toselli sono state ben 76 le persone controllate, di queste 30 erano minorenni, e 20 quelli con precedenti. Tra le persone controllate mentre si avviavano alle giostre, alcuni provenivano da Parabiago, Canegrate, San Vittore Olona, Somma Lombardo e anche Monza e Brianza.

Controlli anche in altre parti della città: sempre sabato, gli agenti hanno controllato 66 persone, tre sale slot e un centro massaggi, 23 quelle con precedenti. Tra questi e quelli nella zona del luna park sono state controllate quindi più di 80 persone.