Luna Park, via ai maxi controlli anti risse: sventato movimento sospetto di 50 ragazzi

Luna Park, via il maxi servizio anti risse: controlli sui bus, in stazione e sui social. Ma anche nelle scuole

Con l'avvio del Luna Park di Legnano sono iniziati anche i maxi controlli anti risse da parte delle Forze dell'ordine, con in prima fila la Polizia di Stato guidata dal vice questore Ilenia Romano. Con l'apertura delle giostre - avvenuta nel pomeriggio di sabato 19 ottobre 2024 - è infatti partito un imponente servizio messo in campo per scongiurare episodi come quello dello scorso anno dove un centinaio di ragazzi era arrivato sul posto cercando di darsele di santa ragione. In questi giorni il commissariato ha infatti predisposto un potente servizio di ordine e sicurezza pubblica. Tra questi spiccano i controlli fatti su alcuni pullman, dopo che nei giorni precedenti erano stati segnalati vandalismi sui mezzi stessi da parte di giovani - tutti minorenni) e questo ha portato all'identificazione di alcuni giovanissimi di Rescaldina e San Vittore Olona.

I controlli hanno poi interessato anche i social (per verificare se - come l'anno scorso - alcuni si stessero dando appuntamento alle giostre per darsele di santa ragione) ma è stato instaurato anche un continuo confronto con i dirigenti scolastici delle scuole medie e superiori (per sapere se i giovani parlavano del luna park e se avessero per caso in mente di combinare qualcosa, raccogliendo "voci di corridoio"). Oltre alla Polizia di Stato, in campo anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e la Polizia Locale. A ques'ultima è stato chiesto di stabilire una capienza massima alle giostre così come di potenziare il sistema di videosorveglianza che ora tiene d'occhio non solo l'area delle attrazioni ma anche le vie Fornarsone e Per San Vittore, quest'ultima la strada dove l'anno scorso alcuni dei ragazzi si erano allontananti dopo la rissa. Inoltre sono oggi in servizio alle giostre ben due agenzie di security per il controllo dei varchi (predisposta infatti un'entrata e un'uscita per il weekend) il tutto oltre alle già note ordinanze del Comune sul divieto di vendita di bottiglie di vetro e lattine e di bevande di una certa gradazione alcolica e la chiusura delle giostre a mezzanotte..

Un servizio imponente - che sabato ha visto la presenza anche del Reparto anticrimine della Polizia di Stato. Un'attenzione alta per evitare ogni problema, che sarà riproposta ogni fine settimana.

Già dal primo giorno di apertura delle giostre, i poliziotti si sono occupati anche di controllare gli arrivi alla stazione ferroviaria, sempre allo scopo di prevenire eventuali intenzioni violente. Presenze fisse di Polizia e Carabinieri sono state - e saranno - proprio nelle vie Fornasone e Per San Vittore.

I "gruppi" in campo: Gallarate-Busto Arsizio contro il Largo Tosi di Legnano

Dalle informazioni raccolte dal commissariato, pare che i ragazzi (per la maggior parte minorenni) che stanno tentando di rivenire alle mani, da una parte c'è il gruppo formato da giovanissimi di Gallarate e Busto Arsizio e, dall'altra, coetanei del Largo Tosi (area del centro legnanese). Ed è per questo - visto anche il possibile arrivo non pacifico - dei Varesotti che sono stati disposti i controlli in stazione. E i controlli hanno già dato i loro frutti: dai convogli sono scesi e sono stati identificati alcuni ragazzi, tra cui alcuni di San Vittore Olona e di Cerro Maggiore).

La sera di sabato, intorno alle 21.20, è stato già sventato un possibile "contatto" tra alcuni ragazzi: verso quell'ora infatti sono stati notati 30-50 ragazzi che si stavano spostando, tutti in gruppo compatto, verso via Per San Vittore, ma qui hanno trovato i Carabinieri e allora sono tornati indietro andando verso un'altra zona, dove hanno però trovato i poliziotti. Alcuni dei giovani sono stati identificati e alcuni erano gli stessi che l'anno scorso avevano preso parte alla rissa poi sventata.

Dura te la serata di sabato, complessivamente, sono state controllate più di 70 persone.

Occhi puntati sulla notte di Halloween

L'attenzione della Polizia di Stato e delle altre Forze dell'ordine è già puntata - oltre che su tutti i weekend di permanenza delle giostre - anche sulla sera e notte di Halloween che potrebbe essere l'occasione per i gruppi di tornare a cercare di affrontarsi.