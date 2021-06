Gruppo Amga in lutto: addio a Fabio Bonacorsi

Gruppo Amga in lutto per la scomparsa di Fabio Bonacorsi.

Gruppo Amga in lutto: Fabio Bonacorsi si è spento a 58 anni

Il legnanese, 58 anni, se n'è andato stroncato da una grave malattia, contro la quale stava combattendo dal mese di dicembre. La notizia è giunta nel tardo pomeriggio di ieri e ha gettato nello sconforto amici e colleghi. "Dipendente di Amga dal 2003, Fabio si occupava degli impianti termici civili: ne controllava l’efficienza, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della limitazione dell’inquinamento atmosferico - spiegano dall'azienda - Era una persona solare: la vita non gli ha risparmiato nulla, in termini di difficoltà e delusioni, eppure lui ha sempre saputo trovare la forza di reagire. 'Il destino ti aspetta proprio sulla strada che hai scelto per evitarlo', diceva, citando un proverbio arabo che gli piaceva tanto e che rispecchiava un po’ la sua consapevolezza, circa l’ineluttabilità della sorte umana. E con la stessa forza e consapevolezza ha affrontato anche la malattia, purtroppo tanto aggressiva da non lasciargli alcuna via di scampo".

L'ultimo saluto in San Domenico

I colleghi e gli amici lo ricordano così: saggio e burlone, a volte anche un po’spigoloso, ma sempre pronto a tendere una mano, di fronte al bisogno e alla sofferenza altrui. Amava i viaggi, il mare e gli animali (i gatti, in particolare). I vertici del gruppo Amga e i colleghi lo abbracciano con affetto, nel ricordo degli anni trascorsi insieme e sono profondamente vicini ai famigliari. L’ultimo saluto a Fabio è in programma domani, sabato 26 giugno 2021, alle 14.30 nella chiesa di San Domenico (in corso Garibaldi 92). Alle 14.15 si terrà la recita del Rosario.