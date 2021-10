A Rho

Un incidente tra un'auto e un camion ha fatto temere il peggio: i soccorsi sono stati allertati in codice rosso.

Grave scontro tra un'auto e un camion in via Lainate a Rho intorno alle 10.25 di oggi, sabato 2 ottobre 2021.

Aggiornamento delle 11.10

A rimanere coinvolte tre donne: una 17enne, una 42enne e una 73enne. Per fortuna tutte e tre non hanno riportato gravi lesioni e, le donne rimaste ferite sono state trasportate in ospedale in codice verde per tutti gli accertamenti del caso.

Grave incidente a Rho tra un'auto e un camion

Sono stati allertati in codice rosso i soccorsi dopo che si era verificato un incidente tra un'auto e un mezzo pesante in via Lainate a Rho. Sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica. Rimaste coinvolte tre donne.

Pompieri e sanitari in azione

Allertati anche i Vigili del fuoco, che stanno intervenendo proprio in questi minuti. Sul posto, per capire la dinamica dell'incidente la Polizia Locale di Rho.

Si registrano rallentamenti sia in direzione Milano sia in direzione Legnano.

Ecco dov'è avvenuto l'incidente: