Corbetta-Magenta

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, lunedì 15 novembre, poco dopo le 17 lungo la ex statale 11, tra Magenta e Corbetta: è atterrato anche l'elisoccorso.

Grave incidente sulla ex statale 11, elisoccorso e strada bloccata

Dalle prime informazioni, sono coinvolti tre veicoli e cinque persone. Sul posto tre ambulanze e l'automedica, è stato inviato sul posto anche l'elisoccorso, anche se alla fine fortunatamente non è servito. Delle cinque persone coinvolte, tre sono rimaste ferite. Dalle prime informazioni, nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi alle persone ferite, tre ragazzi di 27, 29 e 38 anni. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Polizia Locale di Corbetta.