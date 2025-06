Lavorare nel trasporto pubblico: il Recruiting day di Atm

Conoscere le opportunità di formazione e di lavoro nel trasporto pubblico locale. È possibile farlo mercoledì 25 giugno al Recruiting day Atm, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Corbetta e l’Azienda Trasporti Milanesi.

L'incontro a Corbetta

L’appuntamento si terrà dalle 9.30 alle 12.30 nella sala consiliare in via Cattaneo 25. L’incontro si aprirà con la presentazione dell’azienda e dell’attuale campagna di ricerca del personale, con un focus dedicato al progetto "Patenti gratuite per i conducenti del futuro", che consente di acquisire la patente D e la carta di qualificazione del conducente CQC senza doverne sostenere il costo.

Le possibilità di lavoro

A seguire le persone potranno incontrare direttamente i recruiter di Atm e sostenere un primo colloquio conoscitivo. L’azienda sta cercando anche altre figure professionali, come conducenti già in possesso di patenti superiori, tecnici per la manutenzione di metropolitane e tram, agenti di linea itineranti per sistemi di metropolitana automatica e personale di stazione. Sono diverse, inoltre, le opportunità per giovani laureati in ingegneria e per le persone interessate a lavorare nei servizi dedicati alla clientela. In attesa dei colloqui con Atm, le persone avranno la possibilità di presentarsi e candidarsi alle offerte di lavoro del territorio proposte dagli esperti di orientamento e di selezione del personale di Afolmet.

Per partecipare all’incontro è consigliato registrarsi sul sito internet afolmet.it.