L'inaugurazione della nuova Area agility dog

«Come promesso, siamo pronti a inaugurare la nuova Area Agility Dog nella frazione Battuello – Cerello. Uno spazio nel parco di via Don Ramirez dedicato al gioco, all’educazione e al benessere dei nostri amici a quattro zampe». L’annuncio arriva dal sindaco di Corbetta Marco Ballarini, che invita tutti a partecipare con i propri amici a quattro zampe al taglio del nastro, che è in programma oggi, martedì 24 giugno, alle 18.30. Nell’occasione istruttori cinofili esperti saranno presenti per mostrare dal vivo come utilizzare correttamente l’area agility, con dimostrazioni pratiche, consigli utili e attività coinvolgenti.

Il progetto

I lavori per la realizzazione della nuova area erano iniziati il 12 maggio e sono costati circa 40mila euro. Il Comune ha finanziato il progetto che era stato presentato dal Comitato Battuello - Cerello nell’edizione 2023 del Bilancio partecipativo. La nuova area cani sarà ad accesso libero per tutti i cittadini in compagnia dei loro animali. Un’opportunità per far muovere e divertire gli amici a quattro zampe insieme ai loro padroni in uno spazio sicuro all’aperto pensato proprio per loro. «Un nuovo spazio che abbiamo fortemente voluto realizzare per tutta la comunità», conclude il primo cittadino.