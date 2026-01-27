Un giudice popolare che avrebbe dovuto partecipare al processo a carico di Andrea Mostoni, accusato dell’omicidio di Vasilica Potincu, assassinata a Legnano, è stato fermato all’ingresso del Tribunale di Busto Arsizio perché trovato in possesso di un coltello.

Giudice popolare entra in tribunale con un coltello: denunciato

L’episodio è avvenuto questa mattina, durante i controlli all’ingresso del tribunale: il metal detector ha suonato e dopo la perquisizione all’uomo è stato trovato un coltello a serramanico. Il giudice popolare si è giustificato asserendo essere un cercatore di funghi, e di essersi dimenticato l’oggetto all’interno del borsello.

L’uomo è stato estromesso dal processo e denunciato, causando un ritardo nell’inizio del procedimento di circa 30 minuti.