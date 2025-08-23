RESPINTA LA RICHIESTA DEI LEGALI

Omicidio Potincu a Legnano: Andrea Mostoni resta in carcere

Il Tribunale del Riesame ha deciso che il 29enne, accusato di aver ucciso la 35enne Vasilica il 25 maggio scorso, dovrà restare in carcere

Omicidio Potincu a Legnano: Andrea Mostoni resta in carcere
Legnano
Pubblicato:

Omicidio di Vasilica Potincu a Legnano: Andrea Mostoni, il presunto killer, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame dopo il ricorso presentato dai legali del 29enne.

La donna uccisa a coltellate faceva la escort

L'abitazione legnanese in cui si è consumata la tragedia

Andrea Mostoni dovrà restare in carcere

La difesa del 29enne, cresciuto a Canegrate e da cinque anni residente a Robecco sul Naviglio dove faceva l'operaio e accusato dell'omicidio dello scorso 25 maggio della 35enne escort che abitava a Cinisello Balsamo e Legnano, aveva annunciato il ricorso al Tribunale del Riesame poiché non vi erano "prove" ma solo "indizi" rispetto al coinvolgimento del proprio assistito nell'uccisione della Potincu. Tutto mentre lo stesso ha sempre continuato a proclamarsi innocente dal carcere di Busto Arsizio. Ora però lo stesso Tribunale si è espresso e ha stabilito che Mostoni dovrà restare in carcere.

La ricostruzione dell'omicidio

L'uomo era stato un cliente di Potincu e da quanto ricostruito da Carabinieri e Procura, avrebbe voluto una relazione con la 35enne, arrivando anche a farle bonifici per regali fino a 50mila euro. Non corrisposto, avrebbe iniziato a chiederli indietro. Ad incastrare l’operaio ci sarebbero state le telecamere di un’abitazione privata e i varchi stradali.

 

  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151