Omicidio Potincu a Legnano: Andrea Mostoni resta in carcere

RESPINTA LA RICHIESTA DEI LEGALI

Il Tribunale del Riesame ha deciso che il 29enne, accusato di aver ucciso la 35enne Vasilica il 25 maggio scorso, dovrà restare in carcere

Omicidio di Vasilica Potincu a Legnano: Andrea Mostoni, il presunto killer, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame dopo il ricorso presentato dai legali del 29enne.

L'abitazione legnanese in cui si è consumata la tragedia

Andrea Mostoni dovrà restare in carcere

La difesa del 29enne, cresciuto a Canegrate e da cinque anni residente a Robecco sul Naviglio dove faceva l'operaio e accusato dell'omicidio dello scorso 25 maggio della 35enne escort che abitava a Cinisello Balsamo e Legnano, aveva annunciato il ricorso al Tribunale del Riesame poiché non vi erano "prove" ma solo "indizi" rispetto al coinvolgimento del proprio assistito nell'uccisione della Potincu. Tutto mentre lo stesso ha sempre continuato a proclamarsi innocente dal carcere di Busto Arsizio. Ora però lo stesso Tribunale si è espresso e ha stabilito che Mostoni dovrà restare in carcere.

La ricostruzione dell'omicidio

L'uomo era stato un cliente di Potincu e da quanto ricostruito da Carabinieri e Procura, avrebbe voluto una relazione con la 35enne, arrivando anche a farle bonifici per regali fino a 50mila euro. Non corrisposto, avrebbe iniziato a chiederli indietro. Ad incastrare l’operaio ci sarebbero state le telecamere di un’abitazione privata e i varchi stradali.