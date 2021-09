Tragedia sfiorata stamattina, sabato 11 settembre, in via Karol Wojtyla a Vermezzo con Zelo: un giovane è caduto dal primo piano della sua abitazione.

Giovane cade dal primo piano: arriva l'elisoccorso

Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso giunti sul posto, un ragazzo di 29 anni è precipitato a terra dal primo piano, riportando diversi traumi. La centrale operativa del 118 ha inviato a Vermezzo con Zelo anche l'elisoccorso, oltre a un'ambulanza di Ata Soccorso. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato portato all'ospedale di Magenta. Non è in pericolo di vita.