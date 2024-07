A Vermezzo vivi il paese con il paradiso in cascina

Un evento organizzato dalla nuova Amministrazione comunale che ha deciso di regalare a tutti i cittadini e a tutti coloro che vogliono partecipare un appuntamento speciale in programma venerdì 26 luglio 2024, in Cascina Grande a Vermezzo con Zelo. In un luogo originale del territorio, un ambiente che trasmette serenità, a soli pochi chilometri del capoluogo lombardo.

Progetto biblioteca diffusa

«E il frutto di un progetto che abbiamo denominato “Biblioteca diffusa” – spiega Battistina D’Oria consigliere comunale con delega alla Biblioteca e agli Eventi – Tale iniziativa vuole portare cultura, ma anche semplice informazione ai cittadini di Vermezzo con Zelo rispetto ai tanti temi di attualità in diversi ambiti che possono essere culturali, sportivi e tanto altro».

Si tratta di uno degli eventi previsti nell’ambito del progetto “Biblioteca diffusa”, che sarà un’ampia kermesse e come esordio è stata scelta una location di grande impatto, appunto Cascina Grande, un’antica azienda agricola caratterizzata da cortile interno che è una versione ridotta delle torri del castello Sforzesco di Milano, dando alla struttura un’eccezionale atmosfera fiabesca e suggestiva.

«La serata inizierà alle 20, l’ingresso alla manifestazione sarà gratuito – prosegue – Sarà un’esperienza multisensoriale, con lezione di yoga seguita da una lettura dell’ultimo canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri accompagnata dalle magiche note del violino di Cristina Ballarini. L’obiettivo di questo incontro, al quale ne seguiranno altri è di informare la comunità, appassionare e accompagnare le persone verso nuove forme di sapere».

La soddisfazione della sindaca

La nuova Amministrazione, insediata da poco più di un mese, è molto attiva e propositiva.

Soddisfatta del lavoro fatto anche la sindaca Ada Rattaro, che nel commentare questa manifestazione ha affermato:

«Ringrazio la consigliera D’Orio e tutto lo staff che la segue per l’organizzazione di un evento così importante e originale. Nel settore degli eventi si vedono già gli ottimi risultati dei nostri sforzi, ma anche gli altri assessori stanno lavorando duramente anche se probabilmente i risultati si vedranno più avanti».

Una proposta allettante per tutti coloro che non sono ancora nei luoghi di villeggiatura, oppure per qualsiasi motivo non possono permettersi una vacanza. Un paese vivo per tutta la comunità.