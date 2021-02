Gattile, c’è la proroga, per ora niente sfratto. Il Comune ha detto sì alla richiesta dei legali di Amici dei Mici di rinviare lo sfratto dal rifugio (abusivo) di Soriano. La associazione avrà ancora sei mesi per smantellare i container e sistemare altrove i gatti.

“Una grande vittoria a cui sono felice di avere contribuito, assieme ai tanti volontari che ogni giorno dedicano il loro tempo alla cura degli animali bisognosi. La soddisfazione più grande è aver tutelato la salute di oltre cinquanta gatti, molti dei quali affetti da malattie gravi. Resta un po’ di amarezza per il lungo tira e molla da parte del Comune, che ha firmato la concessione solo dopo un’accesa campagna mediatica. Speriamo che in futuro gli amministratori comunali mostrino più sensibilità”, commenta Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, che due settimane fa aveva fatto un sopralluogo nell’area, appellandosi al sindaco