Furto di rame: rubati cavi per un totale di 40 metri

Furto ai danni della società Terna, indagano i Carabinieri

Un altro furto di rame sul nostro territorio. Ora è toccato a Cuggiono. I ladri hanno colpito nella notte di lunedì 25 agosto 2025. Ad essere asportato è stato del materiale di proprietà della società Terna che è operativa in paese. I malviventi sono riusciti a scappare con 4 cavi di rame di 10 metri ciascuno, per un totale di 40 metri. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.