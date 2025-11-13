Furto al bar: sfondano la finestra e scappano coi soldi

Furto al bar “Piemontese” di San Vittore Olona.

Furto al bar “Piemontese”

Ladri in azione al bar noto a tutti come “Piemontese” di San Vittore Olona. Il fatto è accaduto nella notte di oggi, giovedì 13 novembre 2025. L’attività, che trova tra le vie Magenta e Leopardi, ha visto i malviventi sfondare prima una vetrata per poi impossessarsi di alcune monete che c’erano come fondocassa e poi sono scappati.

L’altro episodio

Il giorno prima i ladri avevano tentato il furto nel negozio di parrucchiera-estetista Noir di via Matteotti. Su entrambi i casi stanno indagando i Carabinieri.