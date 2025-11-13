Tentato furto dalla parrucchiera: sfondata la vetrina

E' successo nel negozio Noir che si affaccia sulla via Matteotti; indagano i Carabinieri

Tentato furto nel negozio di parrucchiera a San Vittore Olona.

Tentato furto dalla parrucchiera

Hanno sfondato la vetrina, tentando il furto. E’ quanto accaduto la mattina di ieri, mercoledì 12 novembre 2025, al negozio di estetica-parrucchiere Noir di via Matteotti a San Vittore Olona. Erano circa le 5.50 quando i malviventi hanno agito, spaccando la vetrina ed entrando nell’attività.

I danni

I malviventi sono scappati a mani vuote. E’ questa la quarta volta in quattro anni che il negozio subisce un’irruzione. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.