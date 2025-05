Furti nei supermercati, due denunciati dopo la colluttazione

Sono stati denunciati i due uomini intercettati e bloccati ieri dalle forze dell'ordine nel parcheggio del supermercato Bennet di Cornaredo.

Furti nei supermercati

Nelle ultime settimane diversi episodi di furti erano stati segnalati nei supermercati di via Milano e nei parcheggi. Borsette sparite con vittime in particolare signore anziane e furti all'interno dei negozi. Nel pomeriggio di ieri intorno a mezzogiorno una pattuglia della Polizia Locale cornaredese ha individuato proprio nell'area di sosta del Bennet due persone con numerosi precedenti specifici in atteggiamento sospetto.

Polizia locale e carabinieri

Sul posto sono immediatamente giunti anche i carabinieri cornaredesi. Le forze dell'ordine sono intervenute fermando i due soggetti, che hanno cercato di opporre resistenza dando vita a una breve colluttazione. Immobilizzati, sono stati perquisiti sul posto. Si tratta di un uomo del Perù classe 2000 e di un cubano classe 1996. Con loro avevano un cellulare rubato a una donna a Magenta pochi giorni fa.