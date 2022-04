Forte vento, pompieri in azione

VILLA CORTESE-BOFFALORA

In azione i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che hanno messo in sicurezza alberi pericolanti e i vetri della chiesa

Forte vento nella zona, interventi dei Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Forte vento sulla zona

Vento forte in tutta la nostra zona. E' quanto successo nella giornata di sabato 9 aprile 2022 con i Vigili del fuoco volontari di Inveruno sempre in prima linea impegnati, per la precisione, in 25 interventi dove si sono alternati 20 operatori. I pompieri si sono visti in azione a Villa Cortese, in via Pacinotti dove vi erano alberi pericolanti che rischiavano di cadere sulla strada, poi a Boffalora per altri alberi pericolanti e per vetri pericolanti della chiesa (rimossi e messi in sicurezza).

Trasferta a Milano

I Vigili del fuoco volontari di Inveruno sono stati poi impegnati, alle 16, nel fornire supporto alle squadre della centrale nell'incendio in piazzale Perrucchetti a Milano, con le fiamme che hanno interessato un fienile della caserma militare.

