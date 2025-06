Campionato del disegno tecnico, Rebecca Landone alle finali nazionali

L'Istituto comprensivo di Villa Cortese ha fatto il bis piazzando nuovamente una propria alunna alle finali nazionali del Campionato del disegno tecnico.

Rebecca Landone si qualifica per la finali nazionali del Campionato del disegno tecnico

Rebecca Landone, studentessa delle medie che frequenta la 1ª D, segue le orme di Giulio Maugeri e si è qualificata all'atto conclusivo di quello che è un vero e proprio campionato italiano di questa specifica materia scolastica. L'alunna cortesina, infatti, ha vinto la fase provinciale che si è disputata lo scorso 26 maggio all'istituto comprensivo Regina Elena di Solaro.

Nella sola provincia di Milano, gli studenti coinvolti sono stati ben 750

Il campionato, nato da una geniale idea del professor Fabio Macchia, è giunto ormai alla decima edizione, la seconda per la provincia di Milano, e l'atto conclusivo è in programma a fine ottobre a Rieti.

Quest’anno la competizione nella provincia di Milano, invece, si è allargata; gli istituti coinvolti sono passati da due a sei, per un totale di 750 studenti, di cui 47 partecipanti alla finale.

Ottima anche la prova di Emma Vignati, che ha conquistato il terzo posto provinciale

L’istituto comprensivo di Villa Cortese ha partecipato alla finale con otto suoi rappresentanti, sette ragazze e un ragazzo. Tra questi, per precisione, pulizia e talento, hanno brillato la vincitrice Rebecca Landone e la sua compagna di classe Emma Vignati, salita sul podio visto il terzo posto finale.

Le insegnanti e Antonino De Lorenzo, dirigente dell’istituto, sono molto soddisfatti per questo strepitoso risultato e, insieme alla giovane campionessa, pensano già alla fase nazionale.

"Spero attraverso il campionato di gettare un seme di passione in questi giovani alunni"

La professoressa Claudia Vignati, coordinatrice del gruppo cortesino, commenta:

"Sono molto orgogliosa del gruppo che ha partecipato alla finale provinciale. Il livello della prova era molto alto e confermare la vittoria piazzando anche un terzo posto è andato ben oltre ogni più rosea aspettativa. Amo il disegno tecnico e spero attraverso il campionato di gettare un seme di passione in questi giovani alunni che, chissà un domani, magari lo useranno come linguaggio di lavoro. Ringrazio tutti gli organizzatori dell’evento perché per tutti noi è un occasione di confronto, un mettersi alla prova per misurare le proprie competenze ma anche e soprattutto per amare il disegno giocando".

Nella foto di copertina: Rebecca Landone (a destra) insieme a Emma Vignati, rispettivamente prima e terza alla fase provinciale