Campionato del disegno tecnico, Giulio Maugeri alla finale nazionale

Giulio Maugeri, di Villa Cortese, è tra i più brillanti alunni italiani nel disegno tecnico.

Secondo al Campionato nazionale del disegno tecnico

Nella competizione svoltasi a Rieti e che ha visto trionfare studenti toscani (il primo dalla provincia di Livorno, la seconda da quella di Grosseto), Giulio ha comunque ben figurato, venendo classificato ex aequo al sesto posto con tutti gli altri partecipanti della manifestazione che ha coinvolto il vincitore delle eliminatorie di ciascuna provincia iscritta. Un successo che, ancor prima del risultato finale, è importante dal punto di vista della crescita di un ragazzo di seconda media che, nonostante la giovanissima età, sembra avere idee chiare, brillantezza e passioni.

"Il lavoro di geometri e architetti mi ha affascinato"

Racconta il giovane al ritorno dalle finali nazionali:

"È stata una bella esperienza, è un primo passo verso l'autonomia. Che cosa fare da grande? Sono stato a contatto con geometri e architetti e questo tipo di lavoro mi ha affascinato, ma è ancora presto per prendere una decisione. Sono però molto soddisfatto, tutto ciò mi ha anche permesso di conoscere tanti nuovi amici con cui condivido questa passione per il disegno tecnico".

La passione per il basket e il ping pong

Le capacità di Giulio, però, non si limitano ai banchi di scuola. Mens sana in corpore sano:

"Mi piace molto fare sport e gioco a basket alla Sangiorgese. Ma gioco anche a ping pong e ho suonato la batteria".

L'ansia e l'eccitazione davanti al foglio bianco

L'emozione della prima volta:

"Inizialmente mi sembrava come una vacanza, poi, al momento della finale, quando mi sono ritrovato davanti al foglio ho provato un misto tra ansia ed eccitazione. Sono comunque molto soddisfatto di tutto quello che ho potuto vivere".

"Emozioni che mi accompagneranno per tutta la carriera"

Ad accompagnare e supportare Giulio durante questa esperienza a Rieti c'era la professoressa della scuola secondaria di Villa Cortese Claudia Vignati che racconta:

"Il campionato è stato un’occasione unica, non solo per i ragazzi, ma anche per noi docenti, perché protagonisti con i nostri alunni di questa esperienza incredibile Le emozioni sono state fortissime, variavano dalla felicità di essere li, in quel preciso istante, all’orgoglio per questi giovani allievi che per noi stavano facendo un pezzetto di storia. Sono stati due giorni di grande passione, un insieme di docenti che credono nel loro lavoro, che lo amano e che non si spaventano di qualche ora o di qualche responsabilità in più. E’ stato formativo, mi ha ricordato tutto in una volta come deve essere, sempre, ogni giorno. Sono certa che i nostri alunni ci guardano, ci osservano e imparano anche da come siamo e dalla passione che gli trasmettiamo. Un pensiero su Giulio, che per me e tutto l’Istituto ha vinto ancora prima di partire. Non è importante il risultato finale, il valore è racchiuso nel viaggio e nell’esperienza che abbiamo vissuto e che non ha eguali. Le emozioni vissute a Rieti sono qualcosa che mi accompagnerà per tutta la mia carriera".