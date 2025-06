Vicini in festa: la loro via si trasforma in una sala da pranzo per 60 persone

Ci sono tradizioni che nascono spontaneamente e diventano, anno dopo anno, un appuntamento irrinunciabile. È il caso di "Vicini in Festa" in via Caboto a Villa Cortese.

In via Caboto la terza edizione di Vicini in Festa

L'iniziativa ha spento la sua terza candelina, confermandosi un successo di partecipazione e di calore umano. Per una sera, la strada ha cambiato volto. L'asfalto, solitamente percorso dalle auto, si è trasformato in una grande sala da pranzo a cielo aperto. Dalle 19, una trentina di tavoli ha unito le case e le famiglie, accogliendo più di 60 persone in un'atmosfera di pura convivialità. Un vero mosaico generazionale, con sette gioiosi bambini, giovani e adulti, fino ai veterani del quartiere vicini ai 90 anni.

Il piatto forte è stato lo spirito di condivisione

Il menù della serata, tra pizza e grigliate, è stato solo il pretesto per ritrovarsi. Il vero piatto forte è stato lo spirito di condivisione. "Ogni anno è sempre più sentito, tutti offrono qualcosa", racconta una delle organizzatrici. Simbolo perfetto di questo spirito collaborativo è stato il nuovo, bellissimo striscione di benvenuto, creato per l'occasione da uno dei vicini, che ha accolto i partecipanti all'ingresso della via. La festa, nata per cenare insieme, è andata ben oltre le aspettative, proseguendo fino a mezzanotte con un sottofondo di musica e i balli improvvisati dei più piccoli, veri protagonisti della serata.

L'iniziativa ha coinvolto anche i nuovi residenti

A riassumere il senso profondo dell'evento sono le parole di chi l'ha vissuto:

"È bello stare insieme: così si potrebbe riassumere il senso della festa, che ha creato un clima di amicizia e complicità coinvolgendo tutti, anche i nuovi appena arrivati".

Un'altra edizione archiviata con un sorriso e la consapevolezza che, a volte, per costruire una comunità basta semplicemente decidere di mettere un tavolo in strada e cenare insieme. Alla prossima.