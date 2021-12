Forte puzza di gas a causa della fuoriuscita del liquido odorizzante

Nessun pericolo

A Legnano sono arrivati anche gli uomini del nucleo Nbcr di Milano.

Forte puzza di gas anche a Legnano nella giornata di oggi, martedì 7 dicembre 2021.

Forte puzza di gas, sul posto anche gli uomini del nucleo Nbcr

L'odore pungente che in mattinata ha messo in allarme vari comuni del Basso Varesotto è stato avvertito anche nella città del Carroccio. Per questo nel primo pomeriggio sono entrati in azione anche i Vigili del fuoco che hanno effettuato controlli prima nella zona di via Liguria e poi in corso Sempione, in corrispondenza della scuola dell'infanzia Santa Teresa del Bambin Gesù. Sul posto anche gli uomini del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) di Milano, gruppo specializzato dei Vigili del fuoco chiamato a intervenire in situazioni eccezionali.

Sversamento accidentale del liquido odorizzante ad Arsago Seprio

"Questa mattina si è verificata una fuoriuscita del liquido utilizzato per 'odorizzare' il metano nella cabina di prima ricezione e distribuzione di Arsago Seprio - ha spiegato l'Amministrazione comunale di Legnano - La fuoriuscita ha causato forti odori di gas avvertiti anche a Legnano. La società proprietaria dell’impianto, 2i Rete Gas, ha precisato che la sostanza in questione, denominata 'Tbm', non è tossica e la sua presenza nell’aria è motivata da un guasto e non da dispersioni di gas metano. Pertanto, non sussistono problemi di sicurezza ovvero di tossicità per la popolazione. Sono in corso i lavori di sistemazione dell’impianto".