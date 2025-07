Folle fuga in città, si schianta contro un camion

Cornaredo

Pregiudicato, senza patente, viaggiava su un'auto a noleggio ed è fuggito dalla Polizia locale sino a schiantarsi contro un camion

E' stato infine arrestato dalla Polizia Locale di Cornaredo, al termine di una folle fuga per le vie cittadine e della zona industriale di Cornaredo e San Pietro all'Olmo.

Polizia locale Cornaredo

Un uomo, classe 1989, pluripregiudicato per truffa e furto, di nazionalità peruviana, è stato arrestato nella giornata di lunedì 30 giugno dopo essere fuggito da un posto di controllo sull'ex statale 11. La pattuglia degli agenti cornaredesi era in servizio sulla rotonda tra via Milano e via Galilei quando ha notato avvicinarsi un'automobile Nissan intestata ad una società di noleggio vetture.

La fuga all'alt

All'alt intimato dalla pattuglia, però, il conducente del veicolo ha reagito dandosi alla fuga, imboccando via Galilei e scappando ad alta velocità. La pattuglia, presto coadiuvata da un'altra di colleghi con il comandante Domenico Giardino, lo ha inseguito per diverso tempo fra manovre spericolate e semafori "bruciati". Sino a giungere proprio via Favaglie Grandazzi a San Pietro all'Olmo, dove ha sede il comando di Polizia Locale. Qui un'ultima spericolata manovra, con la Nissan che ha imboccato la via in contromano e raggiungendo nuovamente l'ex statale 11.

Schianto col camion

All'incrocio con via Milano la fuga è terminata con l'involontaria complicità di un commerciante locale che stava viaggiando a bordo del proprio camion per delle consegne. Cercando di immettersi nella via, la Nissan si è schiantata contro il camion in transito, fortunatamente senza nessun ferito. Sceso dall'auto, con pugni e calci ha nuovamente cercato di evitare il fermo, sino ad essere immobilizzato dagli agenti.

Perquisizione e arresto

Perquisiti lui e la sua vettura, è risultato che l'uomo, classe 1989, nazionalità peruviana con residenza a Voghera, già con diversi precedenti, non era in possesso della patente di guida, e viaggiava con a bordo della vettura merce ritenuta oggetto di furto, fra cui due telefoni cellulari, indumenti di marca e mille euro in contanti di cui gran parte in monetine.

E' stato infine arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e rifiuto di fornire le generalità. A suo carico anche diversi provvedimenti amministrativi: da quelli per la guida spericolata e quelli per non aver conseguito la patente sino al noleggio di una vettura senza averne titolo (grazie alla complicità di un conoscente). L'arresto è stato convalidato nella giornata di martedì con disposizione di custodia cautelare in carcere, l'uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di San Vittore.