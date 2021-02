“Foiba rossa”: il fumetto non sarà distribuito a scuola

Bloccato il fumetto “Foiba rossa” pubblicato da Ferrogallico, che l’Amministrazione di Vanzaghello prevedeva di distribuire alle medie.

Niente fumetto a scuola: la decisione dei professori

Duro l’intervento di Anpi e del gruppo di minoranza Insieme per Vanzaghello per opporsi alla distribuzione del fumetto pubblicato da Ferrogallico nelle classi, ma determinante soprattutto la posizione degli insegnanti di lettere della scuola a cui il dirigente scolastico Domenico Pirrotta aveva demandato la decisione. Non appena è stato reso pubblico il volantino della Giornata del Ricordo (dove c’è scritto che il fumetto in questione sarebbe stato distribuito alle medie) Anpi Vanzaghello si è attivata per bloccare il tutto.

Le reazioni

Giuseppina Geviti, presidente della sezione locale dell’Anpi, ha allarmato subito gli altri organi e ha incontrato personalmente il preside per chiedere di intervenire immediatamente. “È sbagliato rifondurre il complesso tema del confine orientale ad un singolo orribile episodio di sangue pur se altamente simbolico e tragico come quello della giovane Norma Cossetto – ha spiegato – È spiacevole vedere che c’è chi è più incline ad eccitare gli animi piuttosto che mettere a confronto le memorie riconoscendo sofferenze reciproche”.

Allineato alle posizioni di Geviti e dell’opposizione anche tutto il corpo docenti, che ha stabilito all’unanimità che domani il fumetto non sarà distribuito, ma si svolgeranno esclusivamente i tipici incontri che si svolgono ogni anno il 10 febbraio. “Apprendere che il fumetto ‘Foiba Rossa’ non sarà più distribuito ci dà sollievo: è la riprova che la nostra denuncia di parzialità nel racconto dei fatti storici era fondata” ha concluso Geviti.