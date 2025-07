Fiori bianchi e commozione per l'ultimo saluto a Marco Gianazza

INCIDENTE IN MOTO A LEGNANO

Folla nella chiesa parrocchiale di Cerro Maggiore per i funerali dell'avvocato vittima dell'incidente in moto sul Toselli a Legnano. Aveva vissuto a San Vittore Olona

Fiori bianchi e commozione ai funerali di Marco Gianazza, l'avvocato di Cerro Maggiore (prima residente a San Vittore Olona), vittima dell'incidente in moto sul Toselli a Legnano la sera di 27 maggio 2025.

Fiori bianchi ai funerali di Marco Gianazza

Tanti fiori bianchi, portati a mano anche dai bambini. Così è stato salutato Marco Gianazza, l'avvocato 56enne di Cerro Maggiore (prima aveva vissuto a San Vittore Olona) vittima dell'incidente in moto avvenuto la sera di venerdì 27 maggio 2025. Gianazza, che lascia la moglie (professoressa alle scuole medie di San Vittore Olona) esercitava la professione a Legnano e a Cerro Maggiore. I funerali si sono svolti nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 luglio 2025, in una chiesa parrocchiale di Cerro Maggiore strapiena. C'erano tantissimi volti noti di Legnano, di San Vittore Olona (come insegnanti e il sindaco Marco Zerboni insieme agli assessori Silvia Puricelli e Roberto Morlacchi).

"Tanto amato, qui tanti amici"

"Quanti amici affollano in questo momento la chiesa per pregare e per fare memoria della personalità di Marco - ha affermato il parroco cerrese don Roberto Verga - Non basta un titolo di studio, una referenza sociale per gremire una chiesa parrocchiale: occorre un'attrattiva. Certo, un'attrattiva mossa da un grande dolore, un tragico dolore, che suona dentro di noi come una profonda ingiustizia, perchè a fronte di un amico ci si chiede come è possibile tutto questo. Gli interrogativi si fanno acuti ma altrettanto puri e trasparenti. L'attrattiva in questo caso, suggerita dai fiori bianchi e dal cero pasquale, ci educa all'eternità, verso il Cielo. Vogliamo davvero ricordare Marco nella sua bella personalità, fatta di uno sguardo, fatta di generosità, fatta di disponibilità, di una grande capacità relazionale, di amicizia, di gratuità, di trasparenza, che arrivava a sdrammatizzare in momenti delicati per cogliere il fondamento della vita". La cerimonia è terminata con un canto alla Madonna.