Tragico schianto su viale Toselli, morto un motociclista di 56 anni

Incidente mortale a Legnano.

Incidente su viale Toselli a Legnano, morto un uomo di 56 anni

La tragedia è successa alle 20 su viale Toselli, poco dopo piazza Primo Maggio, il piazzale che ogni anno, da metà ottobre a metà novembre, ospita il luna park. Quattro i mezzi coinvolti: a scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento sono state infatti tre auto e una moto. Lo schianto è avvenuto all'altezza del distributore Q8 ed è stato fatale per il 56enne che si trovava in sella alla due ruote, una Bmw Rx. Secondo una prima ricostruzione, il centauro è entrato in collisione con un'auto ed è finito a terra, coinvolgendo altri due mezzi che procedevano nella stessa direzione.

Inutili i soccorsi: per il centauro non c'era più nulla da fare

Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in soccorso un'ambulanza della Croce bianca cittadina (intervenuta in codice rosso) e l'automedica. Per l'uomo alla guida della moto però non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno chiuso in entrambe le direzioni il tratto di viale Toselli in cui si è verificato l'incidente e hanno effettuato i rilievi del caso. Spetterà a loro ricostruire la dinamica dell'accaduto.