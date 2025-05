Fermati dalla Locale, in auto tablet rubato e attrezzi da scasso

Sono stati intercettati a Cornaredo durante un controllo della Polizia Locale. Con sé avevano un tablet rubato poco prima a Corbetta.

Polizia locale

Denunciati per ricettazione e possesso di oggetti atti a offendere due cittadini di nazionalità cilena fermati ad un posto di controllo della Polizia locale di Cornaredo la scorsa settimana.

Chiavistelli e radiotrasmittente

La coppia di uomini, classe 2000 e 1970, sono risultati essere due persone già note alle forze dell'ordine per precedenti reati. Si è proceduto dunque ad un accurato controllo con perquisizione del veicolo. L'automobilista, l'uomo classe 1970, è risultato alla guida senza aver mai conseguito la patente. Poi, nell'abitacolo e nel baule, sono stati trovati numerosi attrezzi come grimaldelli, cacciaviti, trapani e cesoie. Non solo, anche una radiotrasmittente.

Tablet rubato

Fra il materiale presente in auto è spuntato anche un tablet, il cui furto era stato oggetto di denuncia da parte di un cittadino che, nei giorni precedenti, aveva trovato il finestrino dell'automobile sfondato nel parcheggio del supermercato Md di Corbetta.