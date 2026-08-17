Fatale il bagno nel Ticino per un 19enne. Trasportato con elisoccorso è morto poco dopo in ospedale

Dopo vari tentativi di rianimazione il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso di Legnano, dove è deceduto poco dopo

Si chiamava Girgis Abanoub Milad Khalaf Eid il giovane 19enne di origini egiziane, residente a Ossona, che ieri pomeriggio, domenica 16 agosto, è morto all’ospedale di Legnano, dove era stato trasportato con l’elisoccorso nel tentativo di salvarlo nonostante le condizioni già disperate.

La dinamica

Intorno alle 15.30 il ragazzo si è tuffato nel fiume Ticino per un bagno dalla spiaggetta, molto frequentata nel periodo estivo, di Castelletto di Cuggiono, nei pressi del ristorante Da Bruno. Dopo poco però si è trovato in difficoltà, è scivolato ed è stato sommerso dall’acqua, probabilmente risucchiato da un mulinello, riemergendo poi a una distanza di circa 200 metri privo di sensi.

I soccorsi e la corsa verso l’ospedale

I presenti lo hanno tirato fuori e chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e anche un elicottero, oltre ai Carabinieri di Legnano e ai Vigili del Fuoco. Dopo vari tentativi di rianimazione il giovane è stato trasportato da elisoccorso Milano al Pronto soccorso dell’Ospedale di Legnano, dove è deceduto poco dopo.