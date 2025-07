Fa il bagno rischiando di annegare: tragedia sfiorata

MOMENTI DI PAURA

Un bagno imprudente. E' questa la causa dell'intervento della macchina dei soccorsi scattato nella serata di ieri, sabato 5 luglio, in via Antonello Da Messina a Parabiago. Qui un uomo si è immerso in acqua rischiando di annegare. Fortunatamente, il protagonista di questa sfortunata vicenda è riuscito a risalire a riva.

L'intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale in condizioni non critiche

Sul posto per soccorrerlo è giunta un'ambulanza insieme all'automedica. Un intervento, il loro, che è scattato intorno alle 20.30. Dopo aver stabilizzato l'uomo, quest'ultimo è stato trasportato in ospedale a Legnano ma era fuori pericolo.

Il precedente nei giorni antecedenti all'accaduto

Appena qualche giorno prima di questo fatto, proprio il corso d'acqua artificiale era stato teatro della caduta di un uomo di 69enne a Villastanza. L'uomo era stato trasportato in nosocomio a Magenta in gravissime condizioni, dopo essere stato salvato da un passante.