Perde l'equilibrio e cade nel Villoresi: salvato da un passante

Perde l'equilibrio e cade nel canale Villoresi all'altezza di Cascina Cuni a Parabiago: un passante lo trae in salvo e chiama i soccorritori che lo trasportano d'urgenza in ospedale in codice rosso.

Protagonista un uomo di 69 residente in città

Nella mattinata di oggi, domenica 22 giugno, intorno alle 9, nel canale Villoresi, sul territorio di Parabiago, all'altezza di Cascina Cuni, un uomo di 69 anni, originario di Cerro Maggiore ma residente a Parabiago, mentre passeggiava con la moglie ha perso l'equilibrio andando a finire nelle acque del canale.

La vittima della caduta delle acque è stata stabilizzata dopo essere stata tratta il salvo da un passante

La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente con le squadre dei Vigili del fuoco di Legnano e del SAF fluviale che hanno provveduto a stabilizzare l'uomo tratto in salvo pochi minuti prima da un passante di origini marocchine.

L'uomo trasportato in codice rosso all'ospedale di Magenta

Le procedure di primo soccorso operate dal personale del 118 sono riuscite ad evitare per il momento il peggio tenendo in vita il malcapitato, trasportato comunque in codice rosso nel vicino ospedale di Magenta. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Parabiago.