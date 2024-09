Evade dai domiciliari, arrestato: aveva sparato a un 43enne a Dairago

Evade dai domiciliari, arrestato ad Arconate. Era l'uomo che nel 2023 aveva sparato a un 43enne a Dairago.

Evade dai domiciliari e prende l'auto

Evade dai domiciliare ed esce in auto. Quando i Carabinieri sono arrivati a casa sua si sono accorti che non c'era. Ed è arrivato 10 minuti dopo a bordo della sua auto. E' quanto accaduto nella notte di ieri, giovedì, ad Arconate.

L’uomo è stato arrestato.

Si tratta di un 41enne, che doveva scontare la detenzione domiciliare in quanto ritenuto essere l’uomo che aveva gambizzato un 43enne in piazza Mazzini, nella notte tra il 20 e 21 maggio 2023, a Dairago (nella foto).

In azione si sono visti i Carabinieri della Stazione di Busto Garolfo che si sono recati nell'arconatese che, appunto, doveva rispettare i domiciliari. Ma non era in casa. Rientrato è stato arrestato per evasione.

I fatti di Dairago

Quella sera, nella piazza di Dairago, qualcuno aveva fatto fuoco contro il 43enne, che si trovava insieme alla sua compagna. L'uomo - incensurato - era rimasto a terra, ferito ad una gamba da un proiettile. La vittima era stata raggiunta dal colpo d'arma da fuoco da un uomo che l'aveva sorpreso alle spalle mentre stava raggiungendo la sua auto insieme alla compagna.

Per le indagini erano risultate preziose le analisi delle immagini di videosorveglianza che avevano "catturato" l'esecutore materiale dell'agguato (che si era poi presentato spontaneamente nel carcere di Busto Arsizio nella serata del 13 luglio 2023); le indagini - già prima - erano poi arrivate anche a identificare i complici, arrestati.