Gambizzato per strada: l'aggressore si è presentato spontaneamente in carcere

Gambizzato a Dairago: l'aggressore si è costituito

L'uomo, 39 anni, si è presentato spontaneamente al carcere di Busto Arsizio nella serata di ieri, giovedì 13 luglio 2023. I Carabinieri della Compagnia di Legnano, coordinati dal pubblico ministero Nadia Calcaterra, gli stavano dando la caccia e martedì 11 avevano arrestato i suoi due complici.

L'agguato in piazza Mazzini lo scorso maggio

L’agguato, andato in scena nella notte tra il 20 e il 21 maggio, aveva visto rimanere a terra, colpito a una gamba da un proiettile, un 43enne incensurato residente in paese. Poco prima di mezzanotte e mezza, il malcapitato si trovava in piazza Mazzini quando era stata raggiunto alla gamba destra da un colpo di arma da fuoco, esploso contro di lui da un uomo che l’aveva sorpreso alle spalle, mentre, uscito dal bar, stava raggiungendo la propria auto insieme alla propria compagna.

Dopo le prime cure sul posto, la vittima, che aveva riportato una frattura composta al femore distale, era stata accompagnata all’ospedale in codice giallo.

L'arresto dei complici e la caccia allo sparatore

I Carabinieri avevano trovato sull’asfalto e repertato un bossolo calibro 9x21 e in breve, anche grazie all’analisi delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza cittadino, avevano identificato l’autore materiale del ferimento. Gli ulteriori approfondimenti investigativi avevano portato gli uomini dell'Arma a individuare i due complici, i quali, dopo aver assistito all’esecuzione, avevano agevolato la fuga dell'aggressore. Martedì mattina i militari li avevano assicurati alla giustizia, ma non erano ancora riusciti ad arrestare l'uomo che aveva premuto il grilletto. Ieri sera l'epilogo della vicenda, con il 39enne che, sentendosi braccato, ha deciso di costituirsi.