Schianto in ambulanza: muore paziente

Un tragico epilogo ha riservato l'incidente che martedì 11 luglio, poco prima di mezzogiorno, aveva coinvolto un mezzo adibito al trasporto disabili che era finito fuori strada andando a sbattere contro una siepe in viale Lombardia a Parabiago. Uno dei pazienti che erano a bordo del mezzo purtroppo non ce l'ha fatta.

Nell'impatto è morto un anziano

Si tratta di un uomo di 84 anni parabiaghese. Quest'ultimo si è spento all'ospedale San Carlo di Milano dopo aver riportato fratture costali e un'emorragia addominale. I tentativi dei medici di tenerlo in vita si sono purtroppo rivelati vani. Nello schianto, di cui restano ancora da chiarire le cause, è rimasto ferito anche un uomo classe '58, A.C., che è stato trasportato all'ospedale di Legnano. Lui ha rimediato un trauma cranio facciale insieme a diverse fratture. Il mezzo era invece condotto da un uomo classe '61, per il quale non si era reso necessario nemmeno il trasporto in nosocomio.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

La macchina dei soccorsi

Momenti concitati, dunque, quelli che si sono vissuti nella mattinata di martedì lungo la provinciale che attraversa Parabiago. Nello scenario dell’accaduto, in codice rosso, erano quindi arrivate tre ambulanze (quella della Croce rossa, del Cvps Arluno e di Rho Soccorso), due automediche, i Vigli del fuoco di Legnano e i Carabinieri.