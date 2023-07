Ambulanza sbanda e finisce contro una siepe

Ambulanza perde il controllo a Parabiago.

Ambulanza finisce fuori strada e poi contro una siepe

Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, martedì 11 luglio 2023 a Parabiago. Erano circe le 11.50 quando un'ambulanza, che si stava occupando del trasporto (non di emergenza) di disabili, ha perso il controllo mentre stava percorrendo la Sp109. Il mezzo, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada per poi impattare contro una siepe.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, sono arrivate tre ambulanze (quella della Croce rossa, del Cvps Arluno e di Rho Soccorso), due automediche, i Vigli del fuoco di Legnano e i Carabinieri. Tre le persone rimaste coinvolte, tra cui un disabile che era trasportato. Nessuno si è fatto male in modo gravi, per loro visita al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano, di Busto Arsizio e al San Carlo di Milano in codice giallo.