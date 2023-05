Uomo ferito da un colpo di pistola

Ferito con un colpo di pistola: è successo a Dairago.

I contorni di quanto accaduto sono ancora tutti da chiarire. Il fatto certo è che un uomo è rimasto ferito da un colpo di pistola. E' quanto successo nella notte a Dairago. Mancava poco alle 0.30 quando una persona, 42 anni, che si trovava in Piazza Mazzini, è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco alla gamba destra. Il proiettile è stato quello esploso da una pistola. L'uomo, incensurato e residente in zona, era come detto a terra, nel parcheggio di un bar, insieme a lui c'era la compagna, 41 anni, illesa.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce rossa di Legnano, insieme all'automedica dell'ospedale e ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. L'uomo ha ricevuto le prime cure sul posto. Per fortuna le sue condizioni non erano gravi. Caricato sull'ambulanza è stato portato in codice giallo all'ospedale di Legnano: ha riportato una frattura al femore distale composta e non è in pericolo di vita. Ora i militari stanno indagando sull'accaduto: sul posto è stato trovato e repertato un bossolo calibro 9x21.