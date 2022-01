Ozzero

Scongiurato il rischio esplosione e le persone hanno potuto passare la notte nelle proprie abitazioni

Un forte odore di gas in via Cesare Battisti a Ozzero, ha costretto il Comune e le Forze dell'ordine ad evacuare una quindicina di famiglie per permettere le verifiche e la successiva riparazione delle tubature. L'allarme è scattato attorno alle 15 di ieri, 13 gennaio.

Evacuati e fatti rientrare in serata per una fuga di gas

Una vera e propria bolla di gas creatasi per danni alla tubatura, la comunicazione dell'intervento in emergenza e quindi famiglie della zono sono state costrette ad abbandonare la loro abitazione onde evitare rischi. Il forte odore di gas è stato avvertito nel primo pomeriggio di ieri, immediato l'arrivo dei Vigili del fuoco seguiti dalla polizia locale di Ozzero e Abbiategrasso, i funzionari dell'ufficio tecnico del Comune e i tecnici della rete gas.

L'evacuazione e la durata dell'intervento

Rassicurati sull'eventuale rischio di esplosioni, la preoccupazione delle persone si è concentrata su quando sarebbero potuti rientrare nelle proprie abitazioni. Infatti i tecnici hanno fin da subito confermato l'intervento di riparazione fosse non di poca cosa. In serata però è finalmente arrivato il via libera al sindaco di Ozzero, Guglielmo Villani e le quindici famiglie sono potute tornare a dormire in casa.

Le parole del sindaco Villani