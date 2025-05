Nuova viabilità nel centro storico

Nuova circolazione stradale dopo il completamento dei lavori di riqualificazione di piazza della Libertà e vie adiacenti a Ozzero. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Pietro Invernizzi, informa i cittadini che, a seguito del completamento dei lavori di riqualificazione di piazza della Libertà e di via Cesare Battisti entreranno in vigore importanti modifiche alla viabilità del centro storico, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, la fruibilità di nuovi parcheggi, degli spazi pubblici e della mobilità sostenibile.

Più sicurezza e fruibilità

Con la nuova conformazione è prevista una nuova regolamentazione della circolazione in piazza della Libertà a seguito della creazione di una zona pedonale al servizio degli uffici pubblici esistenti (Ufficio Postale e Sportello bancario), della formazione di nuovi parcheggi e della pista ciclabile, è prevista la nuova riorganizzazione del traffico veicolare che favorirà una maggiore fruibilità di parcheggi, la sicurezza dei pedoni e una maggiore vivibilità della piazza; revisione della viabilità in via Cesare Battisti dove sarà istituito un senso unico di marcia così da poter garantire una maggiore attenzione alla sicurezza nei pressi degli attraversamenti pedonali; estensione della pista ciclabile su piazza della Libertà, via Cesare Battisti e Via XXV Aprile dove sono stati previsti percorsi dedicati e protetti a completamento della pista ciclabile esistente «Traccia Azzurra»; revisione della viabilità in Via XXV Aprile, Via Enrico Fermi - istituzione di nuovi sensi di marcia.