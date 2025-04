Sgomberata l’enorme montagna di rifiuti all’ex Vivo

Ripulita dalla montagna di rifiuti abbandonati l’area dell’ex Vivo a Ozzero, una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto parallela alla Vigevanese, che per anni ha fatto da panorama agli automobilisti che ogni giorno percorrevano la strada che collega Abbiategrasso e Vigevano.

Una questione che era finita sul tavolo del sindaco Pietro Invernizzi, che a gennaio di quest’anno ha firmato un’ordinanza di sgombero per tentare di trovare una via d’uscita a una situazione che era divenuta insostenibile per l’ammasso di immondizia abbandonata illegalmente, che persisteva da anni.

«L’ordinanza ha avuto il suo effetto, i proprietari, di nazionalità cinese, ci hanno contattato e poi hanno provveduto a ripulire completamente l’area privata di loro competenza dalla montagna di immondizia accumulata - ha spiegato il primo cittadino - Noi come Amministrazione abbiamo ripulito la competenza pubblica, cioè le strade di accesso. L’operazione di pulizia è terminata la scorsa settimana. Per disincentivare l’abbandono dei rifiuti abbiamo messo delle barriere new jersey per impedire la viabilità e nuove telecamere per sorvegliare l’area e individuare eventuali azioni illegali. Per ora sono soddisfatto del risultato ottenuto, speriamo che la situazione non degeneri ancora».