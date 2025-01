Era ai domiciliari ma commette un furto. Donna di nuovo ai domiciliari

Era ai domiciliari ma commette un furto: torna a di domiciliari. La donna, di Inveruno, sconterà il provvedimento a Busto Garolfo.

Si trovava ai domiciliari. Ma ha commesso un furto. Altri guai per una donna, 40 anni, di Inveruno. Convivente, disoccupata, la donna era sottoposta al regime di detenzione domiciliare nell'abitazione del compagno, a Busto Garolfo. Ma nei giorni scorsi aveva commesso un furto: recatasi in un supermercato ella zona, aveva rubato alcuni prodotti (che aveva cercato di nascondere in una borsa).

L'arresto

Nel corso della serata di lunedì 27 gennaio 2025, i Carabinieri della Stazione di Cuggiono sono andati a fare un controllo.

I militari, accertato che la donna aveva commesso il furto, l'hanno arrestata. E per lei sono stati disposti i domiciliari nella casa del compagno.