Accusato di maltrattamenti, torna nella casa della madre: arrestato

Era stato accusato di maltrattamenti in famiglia, doveva starci lontano ma torna dalla madre: arrestato. E' successo a Busto Garolfo.

Doveva stare lontano dalla casa dei genitori, essendo stato accusato di maltrattamenti in famiglia. Ma era tornato nell'abitazione della madre. La donna non aveva detto nulla ma la presenza dell'uomo è stata segnalata da altri ai Carabinieri. E' quanto successo a Busto Garolfo. L'uomo, 47 anni, celibe e nullafacente, era gravato dal provvedimento di divieto di avvicinamento alla dimora dei genitori. Ma, come detto, ci era tornato.

Il blitz dei Carabinieri e l'arresto

Saputo della presenza dell'uomo in quella casa, i Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno fatto irruzione nella casa stesso: hanno così trovato il 47enne, che stava apertamente violando le prescrizioni che doveva invece rispettare. E' stato così arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio.