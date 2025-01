Encomi agli agenti della Polizia locale che si sono distinti nel 2024 nello svolgimento della loro attività

Consegnati gli encomi agli agenti della Polizia locale di Rho che si sono distinti nel 2024 nello svolgimento della loro attività

L'Amministrazione ha consegnato gli encomi agli agenti della Polizia locale

Il primo cittadino Andrea Orlandi, insieme al comandante Antonino Frisone e al vicecomandante Marcello Riva, hanno consegnato gli encomi agli agenti che si sono particolarmente distinti durante il 2024 nello svolgimento della loro attività nella Sala Verde del Collegio dei Padri Oblati.

Ecco chi sono gli agenti premiati

Sono stati premiati Giulia Dell’Oca, Pietro Di Giovanni, Giuseppe Faia e Valentina Resta con la seguente motivazione: «Per la professionalità dimostrata nell’attività investigativa antidroga conclusa con l’arresto il 26 aprile 2024 di un soggetto pregiudicato con numerosi precedenti di polizia e con il sequestro di un chilogrammo di sostanze stupefacenti».

Luca Perraro e Claudio Zucchetti «per la prontezza dimostrata il giorno 28 novembre 2024, durante il servizio di prossimità nel centro storico, richiamato dalle urla di una commerciante per un furto in corso, intervenivano prontamente inseguendo e fermando un soggetto con numerosi precedenti di polizia». Roberto Tasinato «per la professionalità dimostrata il 27 novembre 2024 portando a termine in sicurezza il trattamento sanitario obbligatorio di un soggetto alterato e violento». Nunziatina Ricciardo «per l’attività di indagine sul territorio, di concerto con gli uffici tecnici comunali, conclusasi con il recupero di un’area pubblica abusivamente e illecitamente occupata adibita a deposito di oltre cinquanta automezzi ripristinando la legalità e denunciando all’Autorità Giudiziaria il responsabile».

Il sindaco Orlandi

«Il corpo di Polizia locale rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la cittadinanza, ruolo sociale che il Corpo svolge quotidianamente sul territorio per tutelare la sicurezza dei cittadini, non è più dedito solo ad un aspetto della buona convivenza civile, ma, insieme alle altre Forze dell’Ordine, deve occuparsi di molteplici e complessi servizi».