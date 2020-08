Ennesima rissa tra giovani in centro a Legnano.

Ennesima rissa a Legnano

E’ accaduto nella notte tra sabato 1° e domenica 2 agosto. Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale e dei Carabinieri, un gruppo di tunisini è venuto alle mani in Galleria Cantoni. Uno di loro è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale dalla Croce Rossa di Legnano. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi.

Leggi anche: Ennesima rissa a Legnano, i cittadini “Non si può avere paura ad uscire”

Leggi anche: Un’altra rissa in centro a Legnano? Sarebbe la terza in meno di due giorni

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE