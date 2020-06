Ennesima rissa a Legnano, i cittadini “Non si può avere paura ad uscire”

Ennesima rissa a Legnano nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno, i cittadini “Non si può avere paura ad uscire”.

Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno, si verificata l’ennesima rissa a Legnano. L’evento violento è accaduto in via don Luigi Sturzo. A chiamare le Forze dell’ordine è stata una cittadina che poi ha così espresso la propria riconoscenza, sottolineando nel contempo l’urgenza di porre fine a questa continui episodi di violenza:

“Come cittadini ringraziamo le Forze dell’Ordine che sono riuscite ad intervenire tempestivamente evitando il peggio, ma dobbiamo fortemente condannare questi comportamenti che non sono assolutamente più tollerabili.

Non si può avere paura ad uscire a Legnano a mezzanotte in estate, ne’ si può costantemente temere per i danni alle persone e alle cose che ovviamente derivano dal comportamento folle di questi ragazzi, peraltro certamente alcuni di essi minorenni.

È assolutamente necessario che a questo grave problema si trovi al più presto una soluzione definitiva”.