E' ricoverato in prognosi riservata il 69enne caduto nel Villoresi

E' ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata all'ospedale di Magenta, il 69enne che nella mattinata di domenica scorsa era scivolato, dopo aver perso l'equilibrio, nel Canale Villoresi, all'altezza di Cascina Cuni a Parabiago.

L'uomo era stato trasportato d'urgenza domenica mattina all'ospedale di Magenta

L'uomo si trova nel reparto di rianimazione. Era stato trasportato in ospedale domenica mattina col grado di massima urgenza. Un passante, un uomo di origine marocchina, lo aveva tratto in salvo.

L'intervento dei soccorsi

La macchina dei soccorsi era scattata immediatamente con le squadre dei Vigili del fuoco di Legnano e del SAF fluviale che aveva provveduto a stabilizzare l'uomo tratto in salvo pochi minuti prima da un uomo che stava transitando in quella zona. Si tratta di un uomo di 49 anni di origini marocchine che lavora come giardiniere e risiede a Cerro Maggiore.