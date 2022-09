E' morto il 41enne investito in bicicletta

E' deceduto all'ospedale ieri pomeriggio, 13 settembre, il ciclista 41enne che era stato investito a Gaggiano lungo la strada provinciale.

Non è sopravvissuto all'incidente il 41enne che era stato soccorso ieri in codice rosso con l'elisoccorso a Gaggiano: il ciclista si trovava nel reparto di neurorianimazione dell'ospedale San Gerardo di Monza in gravissime condizioni. Purtroppo non c'è stato nulla da fare.

L'esatta dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio degli inquirenti. L'uomo era residente in un Comune vicino al luogo del sinistro.